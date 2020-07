Fulham volgt Brentford naar finale voor strijd om Premier League-ticket

Fulham gaat met Brentford strijden om het felbegeerde Premier League-ticket in de finale van de play-offs in het Championship (het tweede niveau in Engeland). De club uit Londen schakelde Cardiff City uit, ondanks een 2-1 thuisnederlaag.

Dat was voor Fulham voldoende na de 2-0 zege in Cardiff van afgelopen maandag. Brentford plaatste zich woensdag al ten koste van Swansea City voor de eindstrijd op Wembley. De ploeg verloor uit met 1-0, maar won op eigen veld de return met 3-1.

Cardiff, met rechtsback Leandro Bacuna in de basis, nam al na acht minuten een 1-0 voorsprong dankzij een rake kopbal van Curtis Nelson uit een corner.

Neeskens

Fulham-aanvaller Neeskens Kebano, vernoemd naar Johan Neeskens, tikte een minuut later van dichtbij de 1-1 binnen. Het werd voor de thuisploeg vervolgens nog billen knijpen toen Lee Tomlin de 47ste minuut uit de rebound de 2-1 maakte voor Cardiff.