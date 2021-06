Dodental na tien jaar burgeroorlog Syrië opgehoogd naar half miljoen

De burgeroorlog in Syrië heeft in tien jaar tijd aan 494.438 mensen het leven gekost. Dat meldt het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten na een nieuwe telling. Het informatiecentrum bericht vanuit het Engelse Coventry over de situatie in Syrië, waarbij het gebruikmaakt van een lokaal netwerk van informanten.

Een jaar geleden werd nog een dodental van 384.000 gemeld.

De situatie in Syrië is nu rustiger dan de afgelopen jaren en daardoor konden de informanten van het observatorium oude sterfgevallen onderzoeken. Vooral tussen eind 2012 en november 2015 blijken meer oorlogsslachtoffers te zijn gevallen.

Onder de 494.438 doden zijn 159.774 burgers. De andere slachtoffers zijn vooral militairen, rebellen en jihadisten.

Verkiezingen waren schijnvertoning

De burgeroorlog begon tien jaar geleden na vreedzame protesten tegen het autoritaire bewind van president Assad. Hij werd afgelopen week met 95 procent van de stemmen voor de vierde keer herkozen, maar volgens de Syrische oppositie en het Westen waren de verkiezingen een schijnvertoning.

Alleen de Syriërs die in gebieden wonen die onder controle staan van president Assad mochten stemmen. De Syriërs die naar het oppositiegebied in de provincie Idlib zijn gevlucht, mochten dus niet hun stem uitbrengen.