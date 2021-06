De uitzending van 1 juni

De Chinese invloed op de Balkan

Ook in Servië zijn ze flink aan het vaccineren. Daarvoor is hoofdstad Belgrado vooral China dankbaar. Afgelopen week kwam de laatste van zestig vluchten met Chinese vaccins aan in Servië. De vaccinhulp heeft de toch al warme vriendschap tussen China en Servië verder bestendigd, en intussen staat het Balkanland ook nog steeds te popelen om EU-lidmaatschap. Hoelang gaan die twee dingen samen? Vandaag en morgen kijken we naar Chinese invloed op de Balkan, te beginnen in Belgrado.