Torenvalk bouwt nest op balkon in Terneuzen: 'Komende weken niet uitslapen'

Een koppel torenvalken heeft een nest gebouwd op het balkon van een woning in Terneuzen. De eerste vier eieren zijn een dag of tien geleden gelegd. Later kwam er nog een ei bij.

Volgens bewoner Meta de Heus zit het vrouwtje hele dagen op het nest en brengt het mannetje regelmatig muizen langs. "Ze beginnen om 06.00 uur 's ochtends en dat gaat er niet zachtjes aan toe."

"De komende weken zit uitslapen er niet in", zegt De Heus tegen Omroep Zeeland: