Copa América begint over twaalf dagen, maar verder is nog niets zeker

Even voor de goede orde: het toernooi zou al over twaalf dagen moeten beginnen. Nadat Colombia en Argentinië waren afgehaakt als organisatoren, wees de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL het toernooi toe aan Brazilië, met de felicitaties voor president Jair Bolsonaro van een trotse voorzitter.

Brazilië heeft de Copa América toegewezen gekregen, maar het land zit midden in de coronapandemie helemaal niet op de organisatie van een groot voetbaltoernooi te wachten. Gouverneurs van mogelijke speelsteden doen er alles aan om wedstrijden in hun deelstaten te verbieden, oppositiepartijen zijn naar het hooggerechtshof gestapt om het evenement zelf helemaal tegen de houden.

Bovendien, de situatie in Brazilië is op dit moment uiterst penibel. Experts zeggen dat het land aan de vooravond van een derde coronagolf zit.

Luiz Ramos, een stafchef van Bolsonaro, zei dat er nog moet worden onderhandeld over details alvorens de knoop zou worden doorgehakt. Zo wil de regering onder meer dat de stadions tijdens wedstrijden leeg blijven, delegaties uit maximaal 65 personen bestaan en iedereen gevaccineerd is tegen het coronavirus. Een hele rits extra voorwaarden, terwijl de tijd toch echt begint te dringen.

Onderhandelen over details

Dat bleek toch iets te voorbarig allemaal, vertelt correspondent Marc Bessems: "Gisteren liet de Braziliaanse regering ineens weten dat het toch nog niet helemaal rond was..."

Hoewel er al rond de 22 miljoen Brazilianen zijn ingeënt, is dat pas tien procent van de volwassenen. Het Chinese vaccin CoronaVac dat daar gebruikt wordt, blijkt na een grondige test bij het zogeheten Project S zeer effectief. Maar wel pas als minimaal 75 procent van de bevolking het middel toegediend heeft gekregen. "En het vaccineren gaat vrij langzaam", aldus Bessems.

In Brazilië zijn al ruim 460.000 mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus, waarmee het land na de Verenigde Staten het hardst getroffen is in absolute aantallen.

Twijfels nemen toe

President Bolsonaro krijgt veel kritiek te verduren voor zijn coronapolitiek, aangezien hij tegenstander is van strenge maatregelen. De CONMEBOL deed daar nog een schepje bovenop door de Copa América als "het veiligste sportevenement ter wereld" te bestempelen.

Daar hebben de Brazilianen geen boodschap aan. De twijfels nemen alsmaar toe, het toernooi roept meer vragen op dan er vreugde is om het voetbalfeest. Vandaag wordt in alle hectiek een politiek oordeel verwacht. Bessems: "Het is allemaal vrij spannend."