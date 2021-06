Vier aanhoudingen in verband met explosies bij Poolse supermarkten

De politie heeft in de afgelopen maand vier verdachten aangehouden in het strafrechtelijk onderzoek naar de vijf explosies bij Poolse supermarkten in Aalsmeer, Heeswijk-Dinther, Beverwijk (2x) en Tilburg.

De verdachten zijn mannen in de leeftijd van 20 tot 26 jaar, allen afkomstig uit Amsterdam. De 20-jarige verdachte is met een Europees aanhoudingsbevel in Frankrijk gearresteerd en overgeleverd aan Nederland, schrijft het Openbaar Ministerie.

De vier verdachten zitten vast en worden verdacht van betrokkenheid bij een of meer explosies. Het OM doet op dit moment geen nadere inhoudelijke mededelingen.

In januari werd al een 19-jarige man uit Rotterdam aangehouden in verband met een explosie bij een Poolse supermarkt in Beverwijk. Hij zit niet meer vast, maar is nog wel verdachte, schrijft het OM. Verdere aanhoudingen worden niet uitgesloten.

Geïmproviseerde explosieven

Voor het onderzoek naar de ontploffingen heeft de politie een zogenoemd Team Grootschalige Opsporing (TGO) samengesteld, waarin rechercheurs uit verschillende eenheden met elkaar samenwerken. Het onderzoeksteam gaat ervan uit dat het om gecoördineerde acties tegen de supermarkten gaat, aanwijzingen dat de explosies bedoeld zijn om Poolse mensen in Nederland te raken, waren er niet.

De meeste supermarkteigenaren zijn van niet-Poolse afkomst. Drie van de vier getroffen Poolse supermarkten zijn wel eigendom van dezelfde familie. De daders gebruikten geïmproviseerde explosieven, vergelijkbaar met de explosieven waarmee ook plofkraken worden gepleegd. Er is niemand gewond geraakt bij de vijf explosies.