Jostiband maakt muziek met kleurennoten voor iedereen toegankelijk

Als je een muziekinstrument wilt bespelen, is het handig als je noten kunt lezen. Maar voor wie het gewone muziekschrift een iets te harde noot is om te kraken, heeft de Jostiband een oplossing. Het orkest voor mensen met een verstandelijke beperking gebruikt zelf al jarenlang kleuren om noten lezen eenvoudiger te maken.

Vanaf nu is die methode beschikbaar voor iedereen, met een kleurenmuziekboek en een online platform, vertelt orkestleider Lyan Verburg in het NOS Radio 1 Journaal: "Muziek maken geeft zo ontzettend veel plezier. Dat is een geluk dat de Jostiband al 55 jaar ervaart, dat willen we delen met andere mensen."

Het systeem werkt zo: onder de gewone notenbalk staat met een kleur en een letter aangegeven om welke noot het gaat. Bijvoorbeeld een C in een geel rondje, een D in een blauw rondje of een A in een wit rondje. Die kleuren komen overeen met een sticker op een toets van een keyboard of een xylofoon. Zo is het voor de muzikant veel eenvoudiger om de vertaling te maken van de muziek op het blad naar de toets die erbij hoort.

Een voorbeeld van een muziekblad met kleurennotatie: