Cyberaanval legt grootste slachterij van de wereld plat

De grootste vleesverwerker van de wereld, het Braziliaanse bedrijf JBS, is aangevallen door hackers. Daardoor ligt het werk in vestigingen in verscheidene landen stil en zijn tienduizenden werknemers naar huis gestuurd.

Vooral fabrieken in Noord-Amerika, Australië en Canada zijn getroffen.

JBS heeft ook vestigingen in Europa, maar het is niet duidelijk of ook die door de hackers zijn stilgelegd. In Nederland heeft JBS geen slachterij, maar het Braziliaanse bedrijf maakte vorige maand wel bekend dat het de Nederlandse vleesvervangerproducent Vivera heeft overgenomen.

Duizenden slachtingen per dag

De cyberaanval vond afgelopen zondag plaats en richtte zich volgens JBS op de Amerikaanse computerservers. Het bedrijf zegt dat er vooralsnog geen gevoelige informatie is gestolen en dat nu hard wordt gewerkt om alle systemen weer te laten draaien. Het is niet duidelijk hoe groot de schade is, maar de aanval heeft sowieso leveringsproblemen veroorzaakt.

De JBS-slachterij in Australië is een van de grootste vestigingen van de Brazilianen. Van daaruit wordt rund-, lams- en varkensvlees naar meer dan vijftig landen geëxporteerd. Ook de fabriek in Canada is een grote: elke dag worden daar ongeveer 4200 runderen geslacht.

De hackaanval bij JBS komt niet lang na een grote cyberaanval tegen het Amerikaanse oliepijpleidingbedrijf Colonial Pipeline. Door die hack, drie weken geleden, moest een belangrijke oliepijplijn in de VS tijdelijk worden platgelegd, waardoor er tekorten aan benzine bij tankstations ontstonden en de brandstofprijzen flink stegen.

Volgens persbureau Bloomberg betaalde Colonial Pipeline zo'n vier miljoen euro aan de hackers om weer bij de systemen te kunnen. Het is niet duidelijk of hackers ook van JBS geld hebben geëist.