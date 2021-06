Nederlandse zeilploeg klaar voor Tokio: 'Maar vijf keer goud is wel heel veel'

De Nederlandse zeilploeg lijkt klaar om de Zilvervloot binnen te halen op de Olympische Spelen in Tokio. Althans, volgens sommige stuurlui aan wal. Jaap Zielhuis, hoofdcoach van de zeilers, waakt echter voor al te grote verwachtingen: "We staan er goed voor, maar er gebeuren altijd gekke dingen in het zeilen."

Op papier ziet het er veelbelovend uit. Zo reist Nederland met drie wereldkampioenen af naar Tokio: Marit Bouwmeester (Laser Radial-klasse), Kiran Badloe en Lilian de Geus (windsurfen). Bouwmeester terug na blessure Een van die wereldkampioenen, Bouwmeester, had in haar voorbereiding op de Spelen wel te maken met een fikse tegenvaller. Begin april liep ze een een blessure op als gevolg van acute overbelasting van een elleboog. Dat was even schrikken, maar inmiddels gaat het weer goed met de olympisch kampioene van Rio de Janeiro. "Hij is weer heel en hij doet weer mee", aldus een tevreden Bouwmeester over het gewricht. "Het was eigenlijk een klassieke tenniselleboog. Maar je gebruikt je arm bij het zeilen toch wel heel veel, dus ik heb er echt lang last van gehad. En ik had ook een paar keer een tegenslag die ik niet had verwacht."

Maar dat is nu allemaal achter de rug. "Een blessure is nooit de leukste periode voor een sporter. Maar het is goed geweest. Ik ben goed uitgerust en heb wel zin in de komende periode." 'Vijf keer goud is wel heel veel' Behalve van de drie wereldkampioenen mag er in Tokio ook wel iets worden verwacht van Lobke Berkhout en Afrodite Zegers (tweede op het WK in de 470-klasse), Annemiek Bekkering en Annette Duetz (wereldkampioen in 2018 en 2019 in de 49'er-FX-klasse) en Nicholas Heiner (tweede op het WK van 2019 in de Laserklasse). Sportdatabureau Gracenote durfde zelfs te voorspellen dat de Nederlandse zeilploeg vijf keer olympisch goud zal winnen in Tokio. Hoofdcoach Zielhuis vindt dat een beetje te veel van het goede: "Ik heb er vertrouwen in, maar er wordt ons wel erg veel succes toegedicht." "Vijf keer goud is wel heel veel. Dat gaat niet gebeuren. Het blijft zeilen en het blijft wind en water. De potentie is er wel, maar dan moeten alle dubbeltjes goed vallen. Er gebeurt in het zeilen altijd iets waardoor het net niet gebeurt."

Marit Bouwmeester tijdens een training in Las Palmas, in januari 2020 - Getty

Bovendien is er, door de coronacrisis, minder zicht op de concurrentie. "We weten bijvoorbeeld niet wat de Chinezen hebben gedaan", aldus Zielhuis. "We hebben al anderhalf jaar geen Chinese windsurfer gezien. En China is een sterk windsurfland." "Het worden bijzondere Spelen en er zijn best veel onzekere factoren. Wij moeten gewoon doen waar we goed in zijn en onze eyes on the prize houden. We moeten goed kunnen dealen met alle gekkigheid die deze Spelen met zich mee gaan brengen. En dan zien we wel waar we in augustus mee terugkomen."