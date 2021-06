Vakbonden kwaad op piepkleine bond die lot 200.000 uitzendkrachten bepaalt

Werkgevers kunnen in principe met elke vakbond een cao afspreken, daarbij wordt er niet gekeken naar de grootte van de vakbond. Het afsluiten van cao's is voor vakbonden een inkomstenbron. Ze krijgen een vergoeding van de werkgevers als er een cao wordt afgesproken. Hoeveel LBV heeft gekregen voor deze cao wil Stavinga niet zeggen. "Elke vakorganisatie krijgt vergoedingen voor het afsluiten van cao's. Ik doe geen uitspraak over om welk bedrag het in dit geval gaat. Dat wordt nooit naar buiten gebracht."

LBV heeft naar eigen zeggen enkele honderden leden, wat neerkomt op minder dan 0,5 procent van alle uitzendkrachten. FNV zegt 6 tot 7 procent van de uitzendkrachten te vertegenwoordigen. De honderden leden van de LBV mogen niet stemmen over de verlenging. "Het is een korte verlenging en inhoudelijk verandert er niets", zegt Marco Stavinga van de vakbond. "We willen de komende vier maanden gebruiken om een nieuw akkoord te bereiken en als dat wordt bereikt leggen we dat voor aan de leden."

FNV, CNV Vakmensen en De Unie trokken zich vorige week terug uit de cao-onderhandelingen. Ze wilden afspraken maken over meer loon, om zo het gat tussen uitzendkrachten en vaste medewerkers kleiner te maken. Omdat met de werkgevers geen overeenstemming werd bereikt, wilden de bonden de cao laten verlopen. Daardoor zouden werkgevers sommige uitzendkrachten sneller in dienst moeten nemen en bepaalde vergoedingen moeten betalen die gelden voor hun sector, zoals en eindejaarsvergoeding.

Vakbond FNV is pissig dat de LBV wel afspraken heeft gemaakt. "Ze hebben weinig leden, staan erom bekend dat je makkelijk een cao met ze kunt afsluiten en ze verdienen een groot deel van hun geld met het afsluiten van cao's", zegt FNV-bestuurder Karen Heynsdijk. "Dat maakt dit geen onafhankelijke vakbond."

Werkgeversorganisatie ABU is niet van plan om op verzoek van de grote bonden een streep te zetten door het akkoord. "De LBV is al jarenlang partij bij het overleg", zegt Jurriën Koops, directeur bij werkgeversorganisatie ABU. "We wilden het liefst met alle vier de bonden een akkoord. Als zij zeggen dat ze uit het overleg stappen, dan rest ons geen andere keus."

Ook het ministerie van Sociale Zaken gaat niet in op het verzoek van de grote bonden. "Het ministerie kijkt alleen of er inderdaad een cao wordt aangemeld, niet naar de inhoud van de cao of naar de representativiteit van partijen", laat een woordvoerder weten.

Nullijn

In het verleden zijn er in andere sectoren vaker cao's gesloten zonder de grote vakbonden. Volgens Heynsdijk van de FNV is het een truc van de werkgevers. "Heel bedenkelijk want hiermee kunnen werkgevers achterover leunen. Die voelen geen druk meer aan de onderhandelingstafel omdat er altijd één partij is waarmee ze afspraken kunnen maken."

De afgelopen maanden zijn vanwege de coronacrisis tientallen cao's afgesloten waarbij is afgesproken dat de bestaande afspraken blijven staan, er voorlopig geen loon bijkomt, en er de komende tijd verder wordt onderhandeld. Het gaat onder meer om de cao voor personeel in pretparken, de horeca-cao en de cao's die gelden voor personeel bij recreatieparken en poppodia.