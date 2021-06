Rode Kruis bezorgd over noodopvang daklozen • Peru nu zwaarst getroffen land

In Peru zijn in de hele coronaperiode veel meer mensen overleden aan het coronavirus dan de regering had gerapporteerd. Het zijn er meer dan 180.000, ruim twee keer zoveel als de 69.000 sterfgevallen die eerder waren gemeld.

Vanwege gebrek aan testmateriaal kon lang niet altijd worden vastgesteld of iemand besmet was met corona en of dat de doodsoorzaak was. Ook in andere landen was dat het geval.

Nationale en internationale deskundigen hadden om de aanpassing van het dodental gevraagd, zegt premier Violeta Bermudez. Volgens gegevens van de gezaghebbende Johns Hopkins Universiteit heeft Peru, met 32 miljoen inwoners, door de bijstelling het hoogste dodental per hoofd van de bevolking ter wereld.