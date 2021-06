RIVM: 2530 nieuwe besmettingen, gemiddelde daling • Dertigers aan de beurt voor vaccinatie

Vorige week zijn er 900.000 prikken tegen het coronavirus gezet. Dat blijkt uit de wekelijkse vaccinatiecijfers van het RIVM. Het gaat daarbij om het aantal gezette prikken, niet het aantal gevaccineerden. Dat zijn er ruim 100.000 minder dan er volgens het coronadashboard van de overheid gezet zouden worden.

Van maandag 24 tot en met zondag 30 mei kregen 899.234 mensen een prik. Dat hadden er ruim een miljoen moeten zijn, volgens het Coronadashboard. In totaal zijn er nu bijna 9,5 miljoen prikken gezet. Het is niet duidelijk hoeveel mensen daarvan volledig zijn gevaccineerd, omdat er verschil zit in de vaccins in hoeveel prikken iemand krijgt. Bij het Janssen-vaccin is bijvoorbeeld maar een prik nodig, bij de andere vaccins twee.