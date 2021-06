Pfizer mag meer coronavaccins produceren in België • Inzamelingsactie voor Suriname

De hulp aan Suriname komt op gang. Eerder vandaag vertrok er al een vliegtuig van Defensie met twee grote zuurstoftanks en beschermingsmiddelen. Maar er is ook een groot tekort aan personeel. Daarom vertrekt er vrijdag een ploeg met medisch personeel naar het land. "De situatie is vrij ernstig", zegt Grendel Rinia, coördinator van de covid-afdeling van het Diakonessenhuis in Paramaribo in het radioprogramma Nieuws en Co. "De eerste twee golven waren lang niet zo erg als deze. Toen hadden we nog goed personeel en genoeg verpleegmateriaal, maar we zijn nu door alles heen."

Vanwege het hoge aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen, schaalde de Surinaamse regering afgelopen weekend op naar het hoogste risiconiveau, code paars. Volgens Rinia valt deze derde golf vooral te wijten aan het gedrag van Surinamers. "Het Surinaamse volk luistert niet, ze zijn koppig. Het leven gaat hier gewoon door alsof het normaal is."

Nederland stuurt deze week medische hulpmiddelen naar Suriname. Maar er is meer nodig, zegt Jörgen Raymann. De presentator zet zich met de actie Nederland voor Suriname in voor het land door geld in te zamelen. Ook kan medisch personeel zich vanaf morgen melden via de actiewebsite NederlandvoorSuriname.nl.

"Mensen in Suriname zijn uitermate capabel, maar op een gegeven moment komt de man met de hamer en dan kunnen ze het gewoon niet meer", zegt Raymann in Nieuws en Co. "Nu zijn er 7 tot 8 doden per dag, maar dit kan oplopen naar 20 tot 25 per dag. Dat is echt enorm."