Eerste groep dertigers aan de beurt voor vaccinatie • Tekort stageplekken mbo'ers neemt gestaag af

Een 37-jarige man uit Almelo heeft van de politierechter in Almere een taakstraf van 70 uur opgelegd gekregen voor het bedreigen van een NOS-medewerker. Van de taakstraf wordt 10 uur afgetrokken voor de vijf dagen die hij in voorarrest zat. Als stok achter de deur legde de rechter Michel P. daarnaast een week voorwaardelijke gevangenisstraf op. De straf was gelijk aan de eis.

De 37-jarige P. belde begin dit jaar met de NOS om te klagen over de verslaggeving rond de pandemie. Hij stak een tirade af tegen een medewerker. "Ik hoop dat ze jullie allemaal de strot afsnijden wegens landverraad, ze moeten jullie stuk voor stuk afmaken", zei hij onder meer aan de telefoon. De raadsman van P. had om vrijspraak gevraagd. Volgens hem heeft P. weliswaar "hele nare verwensingen" geuit, van daadwerkelijke bedreiging was geen sprake, zei hij volgens persbureau ANP.

P. had zich eerder al schuldig gemaakt aan belediging van een ambtenaar, nadat hij was aangesproken op het niet dragen van een mondkapje op een plek waar dat wel verplicht was. Daarvoor kreeg hij onder meer een voorwaardelijke taakstraf van 40 uur opgelegd, die hij nu dus moet uitvoeren, verhoogd vanwege het nieuwe delict. P. ging na de uitspraak in hoger beroep.