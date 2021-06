Eerste groep dertigers aan de beurt voor vaccinatie • Koning ook gevaccineerd

Tussen 27 mei en 30 mei hebben ongeveer 250 mensen een onterechte positieve uitslag gekregen nadat ze zich bij de GGD testlocaties in Bergen op Zoom of Goes hadden laten testen op het coronavirus. Het gaat om mensen die een coronasneltest of antigeentest hebben gekregen, meldt het Admiraal De Ruyter Ziekenhuis in Zeeland (ADRZ).

Volgens het ziekenhuis werden door een aanpassing van het laboratoriumsysteem in Goes testwaardes verkeerd doorgegeven aan het landelijk systeem. Mensen die een verkeerde uitslag hebben gekregen worden vandaag gebeld door de GGD. Een voordeel: "Het aantal nieuwe besmettingen is hierdoor lager dan eerder vermeld", aldus het ADRZ.