Vechter Welten rekent weer op medisch wonder: 'Doe alles voor de Spelen, alles'

Met waterige ogen stond ze daar op het geïmproviseerde podium op het kunstgras van Den Bosch. Een beetje verscholen op de tweede rij. Natuurlijk wilde ze de landstitel - haar elfde - vieren. De trotse glimlach was gemeend.

Tegelijk wist Lidewij Welten dat er een streep kon door het EK hockey in eigen land. En dat voor deelname aan de Olympische Spelen een wonder nodig is. En dat allemaal vanwege een onschuldige actie in de laatste minuten van een duel dat allang gewonnen was.

"Je zag ook dat er een beetje afstand om me heen was", haalt ze die desastreuze zaterdagmiddag terug. "Want ik zei: 'Laat me met rust. Het is mijn pees. Ik weet het. Toen ben ik gaan rekenen in mijn hoofd. Tien weken. Oké, het is tien weken. Kom op!'"

'Eigenlijk is het onmogelijk'

"De echte zak-en-as-periode heb ik eigenlijk al gehad", vertelt Welten twee weken nadat ze een pees in haar linkerhamstring heeft gescheurd. "Ik ben bereid om mijn schouders eronder te zetten. Ik ga er gewoon vol voor."

Welten liep haar blessure op in de finale van de play-offs om de titel tegen Amsterdam. Direct na afloop liet ze al weten dat deelname aan de EK hockey, die eind deze week beginnen, onmogelijk zou zijn.