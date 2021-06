Braziliaanse vaccinatieproef 'Project S' afgerond, Chinees vaccin 'effectief'

'Project S', een wetenschappelijk experiment waarbij vrijwel alle volwassen inwoners van een Braziliaans provinciestadje zijn gevaccineerd, is volgens de initiatiefnemers een groot succes. De afgelopen drie maanden kreeg ruim 95 procent van de inwoners van Serrana in de deelstaat São Paulo twee doses van het CoronaVac vaccin van het Chinese bedrijf Sinovac.

Wetenschappers van het Butantan-instituut hielden de ruim 27.000 vrijwilligers vervolgens in de gaten. Ze concluderen nu dat dankzij de massale inentingscampagne het aantal sterfgevallen door het coronavirus in het stadje met 95 procent afnam en het aantal ziekenhuisopnames met 86 procent.

'Onder controle bij vaccinatiegraad van 75 procent'

Het Butantan-instituut valt onder de deelstaatregering van gouverneur João Doria, een politieke rivaal van president Bolsonaro. "Het onderzoek toont aan dat de pandemie in Serrana onder controle kwam vanaf een vaccinatiegraad van 75 procent", zei de gouverneur in een persconferentie.

Hij maakte van de gelegenheid gebruik om het coronabeleid van Bolsonaro te bekritiseren. Doria: "Dit bewijst dat de pandemie in heel Brazilië onder controle had kunnen zijn als de vaccinatiecampagne niet zo traag zou verlopen". Afgelopen weekeinde gingen in zeker zestien Braziliaanse steden mensen nog de straat op om te demonstreren tegen de corona-aanpak van Bolsonaro.

450.000 doden

Volgens officiële cijfers zijn zo'n 450.000 Brazilianen bezweken aan het virus, maar Bolsonaro heeft de ernst hiervan altijd gebagatelliseerd. Zo twijfelde hij eerder openlijk aan het nut van vaccins en vond hij het dragen van mondkapjes niet nodig.

In Brazilië is tot nu toe ruim 10 procent van de volwassen bevolking volledig ingeënt, ongeveer 22 miljoen mensen. De meesten kregen het CoronaVac vaccin dat dus ook bij het project in Serrana werd gebruikt.

Ook bescherming tegen variant

De onderzoekers benadrukken dat door de behaalde groepsimmuniteit ook kinderen en andere inwoners van Serrana die niet werden ingeënt, zijn beschermd. Het begin van de vaccinatieproef in Serrana viel bovendien samen met de opkomst van de Braziliaanse P1-variant van het coronavirus.

De wetenschappers van het Butantan-instituut zeggen dat nu aangetoond is dat het CoronaVac vaccin ook werkt tegen die mutatie. De directeur van het instituut, Dima Covas, benadrukt het belang van 'Project S'. "Dit is het eerste gecontroleerde onderzoek ter wereld op deze schaal", zei hij.

"Tijdens een pandemie zijn dit soort experimenten uiterst belangrijk voor het bepalen van effectief beleid." Voorlopig zijn de resultaten nog niet gepubliceerd in een wetenschappelijk tijdschrift. Dat gebeurt pas over een maand of drie, liet de directeur weten.