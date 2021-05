Leider Russische oppositiegroepering uit vliegtuig gehaald in Sint-Petersburg

De leider van de pro-democratische organisatie Open Rusland is in Sint-Petersburg uit een vliegtuig gehaald. Het vliegtuig van Andrej Pivovarov was al aan het taxiën en stond op het punt om te vertrekken toen het alsnog werd gestopt, zo werd gemeld via het Twitteraccount van Pivovarov.

Pivovarov laat weten dat hij vervolgens uit het vliegtuig is geplukt. Hij zou verdacht worden van het leiden van een 'ongewenste' organisatie. Het team van Pivovarov, dat nu zijn account beheert, zegt dat hij inmiddels is verhoord. Als hij wordt veroordeeld, zou hij een jarenlange celstraf kunnen krijgen.

Vorige week kondigde Pivovarov aan dat Open Rusland de activiteiten in het land staakt om leden te beschermen tegen vervolging. In aanloop naar de verkiezingen van september is de druk op oppositionele groepen opgevoerd. Tientallen organisaties zijn aangemerkt als 'onwenselijk'. In 2015 werd lidmaatschap van dergelijke organisaties strafbaar.

Pivovarov noemde het besluit om Open Rusland de facto op te heffen "verschrikkelijk triest", om eraan toe te voegen dat hij op persoonlijk niveau zou blijven proberen politieke verandering te bewerkstelligen. Open Rusland werd gefinancierd door Michail Chodorkovski, een voormalige oligarch die tien jaar in de cel zat in Rusland en daarna naar het buitenland vluchtte om van daaruit de Russische oppositie te steunen.

'Buitenlandse agent'

Open Rusland was ruim twintig jaar actief in Rusland en voerde onder meer actie tegen een grondwetswijziging die president Poetin in staat stelt om tot 2036 aan de macht te blijven.

Rusland zegt dat het Westen via dergelijke organisaties probeert om het land te ondermijnen. Met die argumentatie zijn organisatie die vanuit het buitenland worden gefinancierd verplicht om zich te laten registreren als 'buitenlandse agent'.

De belangrijkste Russische oppositieleider, Aleksej Navalny, zit in de gevangenis. Hij kreeg in februari 2,5 jaar cel vanwege een oude fraudezaak. In die zaak kreeg hij een voorwaardelijke straf; omdat hij na een vergiftiging uitweek naar Duitsland zou hij zich niet aan een meldplicht hebben gehouden.