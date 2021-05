Barça-preses Laporta: 'Intentie om contract Koeman te respecteren'

Volgens de voorzitter is er sprake van een bezinningsperiode na het evaluatiegesprek dat Laporta vorige week voerde met Koeman en zijn zaakwaarnemer Rob Jansen. "We hebben afgesproken elkaar over zeven tot tien dagen opnieuw te zien. We hebben permanent contact, laten we kijken hoe deze gesprekken zich ontwikkelen. Maar ik kan melden dat ze goed verlopen."

In zijn eerste seizoen bij Barcelona won Ronald Koeman nog wel de beker, maar het kampioenschap werd in de laatste weken verspeeld. In de Champions League waren de achtste finales het eindstation. Het leidde tot speculaties over een voortijdig ontslag van Koeman, wiens contract nog doorloopt tot de zomer van 2022.

Helemaal omdat Laporta in eerste instantie weigerde het volledige vertrouwen in Koeman uit te spreken, tot onvrede van het Nederlandse kamp. Beide partijen voerden een evaluatiegesprek, waarna Spaanse media het ontslag van Koeman verwachtten. Dat bleef uit, maar de de toekomst van Koeman bij Barcelona is dus nog altijd onzeker.