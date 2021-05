Ook voor Rus valt direct het doek op Roland Garros

Een gunstige loting dus op papier voor Rus, die op de 83ste plaats staat. De start was ook hoopvol voor de Nederlandse die al snel met 3-0 leidde en twee setpoints kreeg bij 5-4. Toch ging het nog mis: na een paar gemiste forehands was de game voor de eveneens linkshandig spelende Buzarnescu, waarna ze ook de set binnensleepte.

Buzarnescu haalde in 2018 haar hoogste ranking (24ste) na kwartfinaleplaatsen in Parijs en op Wimbledon maar staat, mede door blessures, nu slechts 174ste.

"Ik stond de laatste weken goed te spelen, goed te trainen en heb een paar goede toernooien gespeeld", zei Rus na afloop, die zich naar eigen zeggen meer had voorgesteld van deze editie van Roland Garros. "Het is jammer dat ik op de grand slams niet mijn beste tennis laat zien."

Tennisster Arantxa Rus is, net als Kiki Bertens, blijven steken in de openingsronde van het graveltoernooi van Roland Garros. De Roemeense Mihaela Buzarnescu stuurde haar met 7-5, 7-5 naar huis.

Het is de vierde keer op een rij dat de 30-jarige Rus niet voorbij de openingsronde komt. Ook in 2013, 2018 en 2020 verloor ze haar eerste wedstrijd. In 2012 baarde ze nog opzien in Parijs door de vierde ronde te halen.

Bertens ook exit

Bertens, die inmiddels naar de zeventiende plaats van de wereldranglijst is afgezakt, moest eerder op de dag het hoofd buigen voor de 30-jarige Sloveense Polona Hercog: 1-6, 6-3, 4-6.

Het is de eerste keer sinds 2015 dat Bertens in de openingsronde blijft steken in Parijs. Vorig jaar reikte de halvefinaliste van 2016 tot de vierde ronde, net als in 2014.