Vertrouwen groeit bij Jong Oranje: 'Maar nu niet arrogant worden'

"Dit zijn de mooiste om te maken", zegt Myron Boadu met een grote glimlach op zijn gezicht. Met twee goals, de laatste diep in blessuretijd, was de spits van AZ de gevierde man bij Jong Oranje dat in de kwartfinales van het EK onder 21 afrekende met Jong Frankrijk. Terwijl de wedstrijd op een verlenging leek uit te draaien, zorgde Boadu bij het sluiten van de markt na een razendsnelle counter voor de winnende goal.

Jong Oranje speelt in de halve finale tegen Jong Denemarken of Jong Duitsland. De wedstrijd begint donderdag om 21.00 uur en wordt live uitgezonden door de NOS. Het duel is ook te volgen via een liveblog op NOS.nl en op NPO Radio 1.

"Frankrijk ging echt risico nemen en wisselde om te winnen. Maar wij hebben ook spitsen die snelheid hebben. En dan is het mooi, heel mooi, dat we met Myron die goal kunnen maken. Of we dit toernooi kunnen winnen? Laten we nu niet meteen heel arrogant worden. We moeten dit donderdag weer kunnen brengen, dat is het belangrijkste. Het toernooi is nu nog niet geslaagd", aldus Van de Looi.

Met een snelle uitgooi stond doelman Justin Bijlow aan de basis van de winnende treffer. "Even daarvoor had ik op mijn kloten gekregen van Calvin (Stengs, red.) dat hij de bal wilde hebben. Nu zag ik hem weer vrijstaan. Lekker dat het zo uitpakt", zegt Bijlow.

De keeper van Feyenoord was eerder in de wedstrijd met enkele reddingen ook belangrijk voor Jong Oranje. "De laatste fase was vooral tegenhouden. Dan is het mooi om in de counter de 2-1 mogen binnenschieten. Ik ben zeker tevreden met vandaag, maar we spelen sowieso al twee jaar met veel vertrouwen. We zijn hier niet alleen om mee te doen, we willen het toernooi winnen", klinkt het vol bravoure uit de mond van de doelman.

Door de zege op Jong Frankrijk is het vertrouwen binnen de ploeg flink gegroeid. Boadu: "We kunnen van iedereen winnen, maar we moeten het de volgende wedstrijd wel weer laten zien en met dezelfde intensiteit spelen. In de kleedkamer was een klein feestje, maar de trainer zei gelijk: 'We moeten door'. Donderdag moeten we er weer staan."