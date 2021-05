PSV-goalie Mvogo met Zwitserland naar EK voetbal

PSV-doelman Yvon Mvogo gaat met Zwitserland naar het EK voetbal, dat volgende week vrijdag begint. Mvogo maakt deel uit van de 26-koppige groep van bondscoach Vladimir Petkovic.

Mede vanwege de aanwezigheid van Mvogo is VfB-Stuttgart-keeper Gregor Kobel buiten de selectie gelaten. Van Kobel was juist eerder vandaag bekend geworden dat hij deze zomer een toptransfer maakt naar Borussia Dortmund.

Eerst tegen Wales

Xherdan Shaqiri is wel opgenomen in de definitieve selectie. De speler van Liverpool kwam in het voorbije seizoen niet veel aan spelen toe, maar krijgt desondanks de voorkeur boven onder anderen het 21-jarige talent Andi Zeqiri.

Op zaterdag 12 juni speelt Zwitserland de eerste wedstrijd in Bakoe tegen Wales. De twee andere groepsduels zijn tegen Italië en Turkije.