Testgate: Duitsland onderzoekt fraude door corona-testcentra

De Duitse regering gaat de controle op de ruim 15.000 recent opgerichte corona-testcentra verscherpen. Die centra schoten in de afgelopen weken door heel het land als paddenstoelen uit de grond, omdat terras- en winkelbezoek weer mogelijk werd met een negatieve test. Na meerdere mediaberichten over fraude zwol de kritiek aan op het gebrek aan controle. In inmiddels vier deelstaten onderzoekt het Duitse OM of eigenaars van testcentra onterecht geld hebben geïnd.

De minister van Volksgezondheid Jens Spahn wil meer steekproeven en waarschuwt: "Mensen die de coronacrisis proberen te misbruiken voor eigen gewin, zullen daar niet mee wegkomen."

Aanvankelijk was er vooral lof voor de snelheid waarmee de testmaatschappij in Duitsland werd opgetuigd. De drempel voor een testvergunning is zo laag mogelijk gehouden. Een opleiding van een uurtje hoe de test af te nemen, een plattegrond van de zaak waarop aangegeven wordt waar de klant binnenkomt en waar die de zaak weer verlaat, meer is er niet voor nodig.

Testcentra ontstonden op de gekste plekken: in restaurants, leegstaande clubs, nagelstudio's, in de achterbak van een auto. Alleen in Berlijn al zijn er nu meer dan 120. Handig, want zo hoef je nooit ver te lopen voor je benodigde negatief testresultaat. Voor burgers is een test gratis, testcentrum-uitbaters krijgen van de staat 18 euro per test.

Zo zien die testcentra er uit: