Man die 70 Bengaalse tijgers doodde na twintig jaar opgepakt

De politie in Bangladesh heeft een beruchte stroper opgepakt die al twintig jaar op de vlucht was. Habib Talukder, beter bekend onder de naam Tiger Habib, wordt verdacht van het doden van zeker 70 Bengaalse tijgers.

De 50-jarige man wist jarenlang uit handen van de politie te blijven door zich schuil te houden in het bos naast zijn woning. De autoriteiten hebben hem nooit gevonden tijdens het uitkammen van de omgeving. Agenten kwamen de man nu toch op het spoor door een tip, nadat er inmiddels drie arrestatiebevelen tegen hem waren uitgevaardigd.

Tiger Habib wordt volgens de Dhaka Tribune gezien als de langstgezochte voorvluchtige van Bangladesh. Hij doodde de tientallen Bengaalse tijgers in de Sundarbans, een mangrovebos dat zich uitstrekt over Bangladesh en India. Hij verkocht het vlees, de huiden en de botten van de dieren vervolgens op de internationale zwarte markt.

Bedreigde diersoort

De Bengaalse tijger komt met name in India en Bangladesh voor en wordt met uitsterven bedreigd. Er komen wereldwijd nog maar een paar duizend voor. Lokale natuurbeschermers zagen Tiger Habib als een bedreiging voor de biodiversiteit in de bossen en zijn dan ook blij dat de man is opgepakt.

De populatie van de Bengaalse tijgers lijkt de laatste tijd iets te groeien. In 2018 werden er bij een tijgertelling in Bangladesh 114 Bengaalse tijgers geteld. In 2015 waren dat er 106, schrijft de Dhaka Tribune.