Osaka verlaat Roland Garros na ophef over persboycot: 'Kamp met depressies'

Naomi Osaka heeft zich teruggetrokken uit het toernooi van Roland Garros en neemt even afstand van het tennis. Dat heeft de Japanse nummer twee van de wereldranglijst aangekondigd nadat er de afgelopen dagen ophef was ontstaan over haar besluit om tijdens het grandslamtoernooi niet deel te nemen aan persconferenties.

"Dit is geen situatie die ik me had kunnen voorstellen toen ik een paar dagen geleden met een verklaring kwam", aldus de tennisster in een bericht op haar sociale media. "Op dit moment denk ik dat het het beste is voor het toernooi, de andere spelers en mijzelf dat ik me terugtrek, zodat iedereen zich kan concentreren op het tennis in Parijs."

Depressiviteit

Osaka had de persboycot afgekondigd om een lans te breken voor de geestelijke gezondheid van atleten. "We krijgen vaak vragen die we al vele keren hebben gehoord of vragen die ons doen twijfelen aan onszelf. Ik ga mijzelf niet meer onderwerpen aan mensen die aan mij twijfelen", zei ze daarover.