Boadu schiet Jong Oranje diep in blessuretijd naar halve finales EK

Jong Oranje verrast Jong Frankrijk met heldenrol Boadu - NOS

Jong Oranje heeft zich op knappe wijze geplaatst voor de halve finales van het EK onder 21. In de kwartfinale werd in de blessuretijd afgerekend met de sterke leeftijdsgenoten uit Frankrijk: 2-1. Jong Oranje begon prima en creëerde de eerste mogelijkheden. Na twintig minuten schoot Calvin Stengs naast en twee minuten later kreeg de aanvaller van AZ een nog grotere kans. Na een goede aanval over links legde Tyrell Malacia de bal goed af op Stengs, maar diens inzet was te slap. Enkele minuten later lag de bal aan de andere kant wel in het doel. Doelman Justin Bijlow pakte een afstandsschot van Jonathan Ikoné, maar uit de hoekschop die volgde was hij kansloos. Dayot Upamecano, de verdediger die deze zomer voor 43 miljoen overstapt van Leipzig naar Bayern München, kopte de Fransen via de paal op voorsprong.

Upamecano kopt Jong Frankrijk op 1-0 tegen Jong Oranje - NOS

Kort voor rust had Justin Kluivert de gelijkmaker op zijn schoen. Perr Schuurs speelde Kluivert met een fraaie steekpass vrij, maar de Leipzig-aanvaller schoot wild over het Franse doel. De 1-1 kwam snel in de tweede helft echter toch op het scorebord. Na een verdwaald schot van Abdou Harroui kreeg Myron Boadu, op de rand van buitenspel, de bal plots voor zijn voeten. De spits van AZ haalde snel uit en omdat de grensrechter niet vlagde en er geen VAR is op dit EK, telde de treffer.

Boadu schiet Jong Oranje vlak na rust naast Jong Frankrijk - NOS

Frankrijk schakelde in het vervolg een tandje bij en dat resulteerde onder meer in een grote kans voor Ikoné. Nadat hij Lille-ploeggenoot Sven Botman in de luren had gelegd mocht hij tot tweemaal toe uithalen. De eerste poging werd geblokt door Schuurs en bij de tweede stond de paal een treffer in de weg. Gaandeweg nam de druk van Frankrijk toe, wat tot een aantal hachelijke situaties voor het doel van Bijlow leidde. Een tweede Franse treffer bleef ook in de laatste minuut uit nadat Houssem Aouar de bal in kansrijke positie over het doel van Bijlow kopte. Een verlenging leek aanstaande, maar in de derde minuut van de blessuretijd greep Oranje uit het niks de zege. Bijlow gaf de bal snel mee aan Stengs, die Kluivert de diepte in stuurde. Ook hij ontsnapte aan buitenspel maar mocht door, waarna hij Boadu op maat bediende: 2-1.

Boadu schiet Jong Oranje diep in blessuretijd naar halve finales EK - NOS