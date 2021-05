Gesjoemel op de huizenmarkt: zijn open biedingen de oplossing?

Grosveld is niet alleen met zijn idee; de NVM heeft bijvoorbeeld ook een site waar openbaar bieden mogelijk is. Maar niet alleen biedingen zijn een probleem op de huizenmarkt. Zo zorgt de vergrijzing voor een gebrek aan doorstroming:

Dat zou kunnen met het online platform van Maurits Grosveld, waar het bieden op een huis open en bloot gebeurt, zichtbaar voor alle kopers. "Iedereen kan een bod uitbrengen. Je ziet wat mensen bieden, inclusief een eventueel voorbehoud. Voor de koper is het fijn, want je kan stapje voor stapje meer bieden. De verkoper krijgt inzicht in het verkoopproces en een goede prijs."

Lisanne had geluk met het kopen van haar huis: haar aankoopmakelaar belde ná het sluiten van de officiële bieding nog even met de makelaar van de verkopers. Die gaf het hoogste bod door, Lisanne verhoogde dat bedrag met duizend euro en voilà: het huis was van haar.

Voor de goede orde: Grosveld is geen makelaar, maar wat ze in de sector een 'vrije jongen' noemen. Makelaar is dan ook geen beschermd beroep. Nieuwsuur sprak ook met twee leden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), en die zijn minder enthousiast over zijn manier van transparantie.

"Stel je voor dat je huis te koop staat, en mensen bieden te weinig", zegt NVM-makelaar Marcel Dassen. "Dan vraag je je neefje of nichtje om even te bieden, dan krijg je de prijs omhoog. Daar help je niemand mee."

Dus zeggen Dassen en zijn collega Toine Naber: maak van makelaar weer een beschermd beroep. "Dan sta je in een register", zegt Naber. "Houd je je dan niet aan de afspraken, dan vlieg je eruit. Als het om hun baan gaat, dan houden mensen zich wel aan de regels."

'Rol makelaar verandert'

Grosveld snapt op zijn beurt wel dat de 'echte' makelaars niet enthousiast zijn. "In ons systeem heb je eigenlijk geen aankoopmakelaar meer nodig. Je moet luisteren naar de wensen van de klanten, ik vind dat brancheorganisaties daar niet genoeg oog voor hebben. De rol van de makelaars verandert, dat zullen ze moeten accepteren."

Hoe vaak dit soort gesjoemel met biedingen voorkomt, is niet duidelijk. Maar het wemelt volgens de makelaars van de verhalen. De komende tijd gaat minister Ollongren om de tafel met brancheorganisaties als NVM en Vereniging Eigen Huis. Die laatste heeft sinds kort een meldpunt waar je oneerlijke biedingen kan melden.