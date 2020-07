Oud-presidenten roemen mensenrechtenactivist John Lewis tijdens uitvaart

In een een uitvaartdienst is afscheid genomen van de onlangs overleden mensenrechtenactivist en Democraat John Lewis. De dienst was in een kerk in de buurt van Atlanta. Tijdens de ceremonie spraken meerdere oud-presidenten lovende woorden over de man die zijn hele leven lang streed voor gelijke rechten.

Oud-president Barack Obama kreeg een staande ovatie voor zijn toespraak. Hij sprak zijn waardering uit voor Lewis, die streed tegen rassenscheiding en onrechtvaardigheid, maar bekritiseerde in zijn speech ook meerdere besluiten van president Donald Trump, zonder hem bij naam te noemen.

"Amerika is gebouwd door 'John Lewises'," zei Obama. "Op het moment dat we die lange weg richting vrijheid hebben afgerond, of dat nou over een paar jaar is of over tientallen jaren, wordt John Lewis een van de grondleggers van een eerlijker en beter Amerika."

Obama uitte kritiek op het besluit van Trump om nationale troepen naar demonstraties te sturen. "Daar gebruiken agenten traangas en een wapenstok tegen vreedzame demonstranten." En sprak de oud-president en Democraat over de verkiezingen in november. "Er zijn mensen aan de macht die heel erg hun best doen om mensen te ontmoedigen te stemmen. (...) Zelfs de postdienst wordt ondermijnd, terwijl we afhankelijk zijn van die dienst, omdat we allemaal via de post gaan stemmen om niet ziek te worden."

Bekijk hier een fragment uit de speech van Obama: