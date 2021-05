Nieuwe gastheer voor Copa América: Brazilië krijgt toernooi toegewezen

Colombia viel eerder deze maand als eerste af vanwege de politieke onrust in het land. Zondag besloot de Commebol ook Argentinië "vanwege de huidige omstandigheden" te schrappen. In het land werden afgelopen weekeinde opnieuw strikte lockdownmaatregelen ingevoerd na een opleving van het coronavirus.

De Zuid-Amerikaanse voetbalbond Conmebol heeft de organisatie van de Copa América toegewezen aan Brazilië. Het voetbaltoernooi zou aanvankelijk in Colombia en Argentinië worden gespeeld, maar beide landen haakten af.

Opvallend genoeg is de situatie in Brazilië niet veel beter. Covid-19 heeft al meer dan 460.000 Brazilianen het leven gekost en gevreesd wordt voor een nieuwe golf. President Jair Bolsonaro is zelf een tegenstander van strenge coronamaatregelen en krijgt daarvoor internationaal veel kritiek.

Conmebol is desondanks blij met de nieuwe organisator. "We bedanken president Bolsonaro, zijn team en de Braziliaanse voetbalbond voor het openen van de deuren voor het veiligste sportevenement ter wereld", aldus de voetbalfederatie. "Zuid-Amerika zal met al zijn sterren schitteren in Brazilië."