'Van Lienden hield 9 miljoen over aan omstreden mondkapjesdeal'

Opiniemaker Sywert van Lienden heeft volgens Follow the Money (FTM) ruim 9 miljoen euro overgehouden aan zijn omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van VWS. Volgens de onderzoeksjournalisten van FTM sluisde hij het geld weg naar een persoonlijke holding. Die constructie wordt meestal gebruikt om vermogen onzichtbaar te maken.

De twee zakenpartners van Van Lienden incasseerden beiden zo'n 5 miljoen euro. De bedragen worden bevestigd door de zakenpartners en Van Lienden, schrijft FTM.

Het door de drie opgerichte Relief Goods Alliance BV leverde vorig jaar 40 miljoen medische mondkapjes uit China voor een bedrag van ruim 100 miljoen euro. Van Lienden deed het voorkomen dat de deal zonder winstoogmerk was gesloten en voortkwam uit maatschappelijke betrokkenheid.

Belastinggeld

Later ontstond daar twijfel over. De BV zou wel degelijk een miljoenenwinst hebben gemaakt met belastinggeld. Bovendien waren er twijfels over de kwaliteit van de mondkapjes. Ze liggen nog ongebruikt in de opslag. Tot nu toe wilde Van Lienden geen volledige opening van zaken geven, naar eigen zeggen vanwege geheimhoudingsclausules.

Follow the Money schrijft dat Van Lienden eind vorig jaar een commanditaire vennootschap (cv) oprichtte. Die cv heeft één beherende vennoot, de stichting 't Nut, die dezelfde dag werd opgericht. Van Lienden zelf is de enige bestuurder van de stichting en de enige belanghebbende van de cv.

De winst van de mondkapjesdeal werd ondergebracht in de cv, waarvan Van Lienden de "gerechtigde" is tot het vermogen.

'Verwoestende mediastorm'

In het artikel op FTM zegt Van Lienden dat de deal veel meer opleverde dan oorspronkelijk gedacht. Dat zou het gevolg zijn van "een aantal externe factoren waaronder wisselkoersen, sterk kwaliteitsmanagement, dalende grondstofprijzen en behaalde inkoopvoordelen".

Verder zegt hij dat hij het geld uiteindelijk "een maatschappelijke bestemming" wil geven. Maar of het hele bedrag daar naartoe gaat, is nog de vraag. "Of dat volledig waargemaakt kan worden, is deels afhankelijk van de huidige verwoestende mediastorm voor mijn professionele loopbaan", zegt Van Lienden.

Van Lienden is benaderd door de NOS maar heeft nog niet gereageerd.