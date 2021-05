Jong Oranje en Frankrijk koersen af op verlenging in spannende slotfase

Met nog ruim tien minuten te spelen wisselt bondscoach Van de Looi voor het eerst: Malaci, geblesseerd, wordt vervangen door Bakker. Matusiwa neemt de plaats in van Kadioglu.

De spanning loopt ondertussen op in Boedapest, waar Frankrijk in de slotfase iets sterker oogt. Namens de Fransen had Aouar nog een schietkans: over.

Jong Oranje-Jong Frankrijk 1-1