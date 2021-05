Pöstlberger wint tweede etappe Dauphiné en pakt leiderstrui

De etappe was bezaaid met klimmetjes, waarvan twee in de laatste zeven kilometer. Op de voorlaatste klim, de Côte de la forêt de Pourcheresse (met een stijgingspercentage van 6,5 procent) moest Van Moer lossen. Op de top had Pöstlberger nog een minuutje over op het peloton.

Lukas Pöstlberger heeft de tweede rit in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De renner van Bora-Hansgrohe bleef over uit een vroege kopgroep en kwam solo aan. Brent van Moer, de winnaar van de eerste rit en geletruidrager, kwam ruim drie minuten later over de meet en moet zijn leidende positie afstaan aan Pöstlberger die zijn eerste zege sinds 2018 boekte.

De groep dunde in de jacht op de 29-jarige Oostenrijker verder uit, maar ving net als in de eerste rit bot. Sonny Colbrelli was net als zondag de snelste van wat er over was van de groep en staat nu met elf seconden achterstand tweede in het algemeen klassement.

Pöstlberger verklaarde na afloop dat er sprake was van een vooropgezet plan. "Toen ik had gehoord dat ik hier zou rijden en het routeboek zag, wist ik dat er in de eerste twee ritten kansen lagen. Er rijden hier niet zo veel sprinters dus een ontsnapping had kans van slagen", jubelde hij.

Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma) en Wilco Kelderman (Bora-Hansgrohe) zijn met 24 seconden achter de nieuwe leider de beste Nederlanders in het klassement.