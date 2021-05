Fraai afscheid Groot lonkt, handbalster toegevoegd aan longlist voor Spelen

Zwaait Nycke Groot op de Olympische Spelen af als handbalster? Dat fraaie scenario is een flinke stap dichterbij gekomen, nu de 33-jarige speelster van Odense is toegevoegd aan de longlist van bondscoach Emmanuel Mayonnade.

Groot zwaaide in januari 2019 af als international, maar werd door Mayonnade overgehaald zich weer beschikbaar te stellen. "Toen 'Manu' belde nadat Estavana Polman opnieuw geblesseerd was geraakt, voelde ik een onverwachtse kriebel", aldus Groot tegenover HandbalNL.

"Ik was verrast om te merken dat ik het leuk vond en er ineens heel veel zin in kreeg. Ik heb er over nagedacht en met vrienden en familie over gesproken. Mijn vriend zei: 'Krijg je spijt van dingen die je niet doet of van dingen die je wel doet?' En toen dacht ik: je hebt gelijk, ik wil het doen, het voelt goed."

Na de zomer zet Groot een punt achter haar sportieve loopbaan. Als ze geselecteerd wordt voor de Olympische Spelen, bondscoach Mayonnade mag 14 speelsters meenemen, wordt dat dus haar laatste kunstje als handbalster.

Groot won in het verleden zilver en brons op de WK's van 2015 en 2017 en zilver en brons op de EK's van 2016 en 2018. In 2019 greep Oranje zonder haar de wereldtitel.