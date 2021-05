Barcelona maakt komt Agüero wereldkundig, routinier tekent tot 2023

Barcelona maakte de transfer bekend met een knipoog naar het moment waarop Agüero zich voor eeuwig in de harten van alle Manchester City-fans schoot: zijn winnende goal tegen QPR in 2012, die City de landstitel bezorgde. En dan met specifieker het tv-commentaar van Martin Tyler.

De bijna 33-jarige spits komt transfervrij over van Manchester City, de club die hij tien jaar diende en waarmee hij zaterdag de Champions League-finale verloor. Agüero heeft in Barcelona voor twee jaar getekend.

Het was één van de slechtst bewaarde geheimen in de voetbalwereld, maar de officiële bevestiging liet - tot vandaag - op zich wachten: Sergio Agüero zet zijn loopbaan voort bij Barcelona.

Agüero is de eerste aanwinst van Barcelona van deze zomer. Naar verwachting maken de Catalanen, die zich vanwege een immense schuldenlast vooral richten op transfervrije spelers, de komende weken ook de komst van Georginio Wijnaldum, Eric García en Emerson bekend.

Depay?

Of ook Memphis Depay aan dat rijtje wordt toegevoegd is nog onduidelijk, maar diens komst lijkt door het aantrekken van Agüero iets onwaarschijnlijker. Zowel Depay als de 97-voudig Argentijns international rendeert het beste als spits.

Het is ook afwachten of Agüero in Barcelona te maken krijgt met Ronald Koeman als trainer. De Nederlander wordt door clubvoorzitter Joan Laporta aan het lijntje gehouden, ondanks een contract dat nog doorloopt tot de zomer van volgend jaar.

Agüero is een van de beste (voetbal)vrienden van Lionel Messi, de absolute ster van Barcelona. Het contract van Messi bij Barcelona loopt op 30 juni echter af.