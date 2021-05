Succesvolle terugkeer Federer in Parijs, Medvedev eindelijk rondje verder

Roger Federer heeft bij zijn rentree op Roland Garros korte metten gemaakt met Denis Istomin. De Zwitser, die vorig jaar vanwege een knieoperatie ontbrak in Parijs en in maart terugkeerde in het circuit, won eenvoudig in drie sets: 6-2, 6-4, 6-3.

Federer, winnaar in Parijs in 2009 en voor het eerst op een grandslamtoernooi actief sinds de halve eindstrijd van de Australian Open in 2020, had met Istomin een opwarmertje.

De Oezbeek maakte het de Zwitser met zijn vlakke en ook voorspelbare slagen eigenlijk geen moment lastig. Dat Federer in augustus 40 jaar wordt, was niet te zien: hij oogde nog altijd soepel, gretig en doortastend en zelfs Istomin leek daarvan te genieten.