Medvedev eindelijk rondje verder op Roland Garros, Sinner overleeft matchpoint

Daniil Medvedev is voor de eerste keer doorgedrongen tot de tweede ronde op Roland Garros. De als tweede geplaatste Rus, voor de vijfde keer van de partij op het grandslamtoernooi in Parijs, gaf de Kazach Aleksandr Boeblik met 6-3, 6-3, 7-5 het nakijken.

Sinner, vorig jaar kwartfinalist in Parijs, won redelijk eenvoudig de eerste set, waarna Herbert, luidruchtig gesteund door het thuispubliek, het duel in zijn voordeel leek te gaan beslissen. In de vierde set liet hij vijf kansen liggen om op 5-3 te komen en bij 5-4 was Herbert ook nog eens maar één punt van de zege verwijderd.

De 19-jarige Sinner bleef er koel onder, sleepte er alsnog een vijfde set uit en serveerde daarin na een vroege break de wedstrijd soepel uit.