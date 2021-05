RIVM: 2134 nieuwe coronabesmettingen; nauwelijks nog IC-opnames

Gemiddeld daalt het aantal positieve coronatests ook: de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 2968 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 26 procent minder dan de zeven dagen daarvoor.

Overal in Europa is de trend sterk dalende, als gevolg van het toenemend aantal vaccinaties. Daarbij valt op de Nederland nog altijd relatief veel besmettingen telt vergeleken met andere EU-landen. De drie favoriete vakantielanden van Nederlanders scoren alle duidelijk lager.

1327 coronapatiënten in het ziekenhuis

In de ziekenhuizen bleef de bezetting het voorbije etmaal gelijk. Er liggen nu 1327 mensen met corona in het ziekenhuis, net als gisteren, van wie 477 op de IC (gisteren: 486), meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS).

Opmerkelijk is vooral hoe weinig opnames er nog maar zijn op de intensive-careafdelingen. Dat zijn er op de laatste dag van de maand 10, waar dat er op de eerste dag van mei exact zes keer zoveel waren. 10 IC-opnames is ook de 'signaalwaarde' die de rijksoverheid hanteert: daaronder is de epidemie redelijk onder controle.