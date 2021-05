ProRail: houd rekening met hele dag geen treinen of vertragingen

Op dit moment is er een landelijke storing aan een telefonie-systeem, zegt de NS op haar website. Dat heeft gevolgen voor de bediening van seinen en wissels. Het treinverkeer in grote delen van het land wordt stilgelegd.

Er is nog niet veel informatie beschikbaar, zodra deze er wel is, informeren wij je verder, schrijft de NS. Het meest actuele reisadvies plan je kort voor vertrek, zegt de NS. Als je je reis kunt uitstellen, is het verstandig om op een later moment op reis te gaan.