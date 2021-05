ProRail: eerste treinen worden weer opgestart, houd reisplanner in de gaten

ProRail zegt dat het communicatiesysteem dat de verkeersleiding en de machinisten gebruiken, weer stabiel is. "Het is stabiel maar het kan terugkomen", zei een woordvoerder. Toch is het sein gegeven dat het treinverkeer kan worden opgestart.

De oorzaak van de storing in het GSM-R-netwerk is nog onbekend. Het systeem is handmatig hersteld. ProRail heeft geen aanwijzingen dat het systeem is gehackt.

ProRail en NS willen tot 19.00 uur zo veel mogelijk treinen laten rijden. Ze kijken of er na 19.00 uur extra treinen kunnen rijden. Reizigers wordt aangeraden de reisplanner van NS te raadplegen.