ProRail: nog de hele avond hinder van treinstoring

De NS probeert met het opstarten van de dienstregeling de komende uren op ieder traject in ieder geval weer een trein per uur te laten rijden. ProRail en NS willen tot 19.00 uur zo veel mogelijk treinen laten rijden. Mogelijk kunnen er na 19.00 uur extra treinen rijden. Reizigers wordt aangeraden de reisplanner van NS te raadplegen.

ProRail zegt dat de eerste treinen weer worden opgestart. De oorzaak is gevonden in een computerstoring. Die is handmatig rechtgezet.

Door de storing, die rond 14.15 uur begon, was het niet mogelijk om contact te leggen met machinisten in de treinen. "Omdat dat voor een veilige dienstregeling essentieel is, hebben we moeten besluiten het treinverkeer grotendeels stil te leggen", meldde ProRail.

De problemen werden veroorzaakt door een storing in het GSM-R-netwerk. Dat biedt in Nederland dekking langs alle spoortrajecten en wordt gebruikt voor communicatie tussen machinisten en verkeersleiding. Het is ook van belang voor het ETCS-treinbeveiligingsysteem. Dat zorgt er onder meer voor dat een trein de maximumsnelheid niet overschrijdt.

Er zijn volgens ProRail geen aanwijzingen voor een hack van het systeem: