Rutte en Kaag zijn zwijgzaam na bezoek aan informateur

VVD-leider Rutte en D66-leider Kaag hebben samen ruim anderhalf uur met informateur Hamer gesproken. Na afloop wilden ze niets kwijt over de inhoud. "Het was een goed gesprek, maar daar laten we het bij", liet het duo eensgezind weten.

Het was de tweede keer dat de informateur de twee winnaars van de verkiezingen samen had uitgenodigd. De vorige keer was tien dagen geleden.

Derde oog

Deze week buigt Hamer zich over de vraag wie met wie een nieuw kabinet zou kunnen vormen. "Ik ga mijn derde oog aanzetten", zei ze afgelopen vrijdag na een week waarin ze onder meer met clusters partijleiders sprak over het herstel- en transitiebeleid na corona.

Het is nog niet bekend met wie de informateur verder nog spreekt deze week. Uiterlijk komende zondag moet Hamer met haar eindverslag komen. Daarin staat welke andere grote thema's moeten worden uitgewerkt voor een regeerakkoord op hoofdlijnen. Ook wordt erin opgenomen welke partijen met elkaar willen onderhandelen.