Dode en gewonden bij explosie en grote brand in flat Vlissingen

Bij een explosie en een brand in een flat aan de Hogeweg in Vlissingen is een dode gevallen. Ook raakten vier mensen gewond, een van hen is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de veiligheidsregio is de brand meester, maar blust de brandweer nog wel na.

De brand in de woning werd rond 20.50 uur gemeld. Even daarvoor hoorden omwonenden een harde knal, meldt Omroep Zeeland. Tijdens de brand sloegen de vlammen uit de woning en kwam veel rook vrij.

Flatbewoners die hun woning nog niet hadden verlaten, werden door de brandweer en de politie geëvacueerd. In totaal zijn 22 woningen ontruimd, de bewoners worden opgevangen in de nabije omgeving.

De brandweer, gemeente en woningcorporatie onderzoeken de staat van de woning. Er is vooral rook- en waterschade en gesprongen ruiten, meldt de veiligheidsregio. De politie doet onderzoek in de woning van de explosie en de bovenliggende flats.