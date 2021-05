Misdragingen publiek overschaduwen play-offs NBA: Irving bekogeld in Boston

Kyrie Irving trotseert de verwensingen in het duel met zijn oude club Boston Celtics. - Getty Images

De terugkeer van fans in stadions voelt voor velen als een opluchting. In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA blijkt er ook een keerzijde te zijn. De eerste ronde in de play-offs worden voorlopig overschaduwd door misdragingen. Zondag kreeg Kyrie Irving, spelmaker van Brooklyn Nets, zelfs een flesje water naar zijn hoofd gesmeten bij zijn oude club Boston Celtics.

Zevenvoudig All-Star Irving werd in 2016 NBA-kampioen met Cleveland Cavaliers en olympisch kampioen met de Verenigde Staten. In 2017 tekende hij voor de Celtics: in zijn eerste jaar keek hij geblesseerd toe hoe de Celtics op de drempel van de NBA Finals struikelden tegen zijn oude club uit Cleveland. In 2018 was Irving wel de grote man bij Boston, dat echter bleef steken in de tweede ronde. Na dat seizoen maakte hij tot vreugde van de fans bekend dat hij zijn aflopende contract zou verlengen. Een paar maanden later tekende Irving echter bij Brooklyn Nets. Vanwege een slepende blessure en de coronapandemie stond Irving afgelopen vrijdag pas voor het eerst weer oog in oog met de fans in Boston. Ook toen al werd hij hartstochtelijk uitgefloten en uitgejouwd.

In een recent interview sprak Irving bovendien over het racisme dat hij in zijn tijd in Boston ervaren had. Na het duel kwam hij daar nog eens op terug. "Er is sprake van onderliggend racisme", aldus Irving. "De dingen die geroepen worden gaan niet per se over talent of gaven. Het gaat vooral over zaken als je moeder, hoe je eruit ziet of je wordt gewoon uitgescholden." "Natuurlijk doen de fans van de tegenpartij dingen, die hun team kunnen helpen. Dat wil ik ook niet wegnemen. Maar als je geen respect meer voelt als persoon, man of vrouw, dan voelt dat niet goed."

Irving krijgt flesje naar het hoofd en is boos over 'onderliggend racisme' - NOS

Ploeggenoot Kevin Durant nam het op voor Irving: "Wij weten hoe de mensen hier zijn in Boston. We weten hoe gepassioneerd ze zijn en wat ze vinden van Kyrie. Ze zijn nog steeds boos op hem. Maar dat is geen reden om kinderachtig te zijn. Hopelijk winnen we (de volgende wedstrijd, red.) en hoeven we hier dit jaar niet meer terug te komen." Reputatie Celtics Op de sociale media werd al snel gewezen op de reputatie van Boston. Zelfs Bill Russell, die in de jaren vijftig en zestig de spil was in een team dat liefst elf NBA-titels pakte, zou te maken hebben gehad met racisme. Ook de rivaliteit tussen de overwegend 'witte' Celtics van Larry Bird en de overwegend 'zwarte' Lakers van Magic Johnson in de jaren tachtig wordt regelmatig binnen een raciale context geplaatst.

Larry Bird en Magic Johnson na hun loopbaan. - Pro Shots

De flessengooier - overigens gehuld in een shirt van de zwarte sterspeler Kevin Garnett die in 2008 medeverantwoordelijk was voor de laatste NBA-titel van de Celtics - werd geboeid afgevoerd en kan een stadionverbod tegemoet zien.

Meerdere incidenten Racisme, overdreven fanatisme of een reactie op het feit dat de fans voor het eerst weer fysiek bij een wedstrijd mogen zijn; wat de reden ook is, feit is dat er de laatste dagen opvallend veel incidenten zijn geweest langs de rand van het basketbalveld. Zo kreeg Russell Westbrook (Washington Wizards) in Philadelphia een bak popcorn over zich heen gegooid. Westbrook ontstak vervolgens in woede en moest in bedwang gehouden worden. In New York spuugde een toeschouwer naar Trae Young (Atlanta Hawks). Utah Jazz schorste drie toeschouwers voor het racistisch bejegenen van familieleden van Ja Morant (Memphis Grizzlies).