'Rico de Chileen' krijgt elf jaar voor liquidaties en witwassen

De 47-jarige Richard R., ook bekend als 'Rico de Chileen', is veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Dat heeft de rechter bepaald in de extra beveiligde rechtbank bij Schiphol.

R. is schuldig bevonden aan het leiden van een criminele organisatie die liquidaties pleegde en zich bezighield met het witwassen van crimineel geld. Die organisatie leidde hij volgens de rechter samen met onder anderen Ridouan Taghi.

Bewijs daarvoor kwam vooral uit onderschepte versleutelde cryptoberichten tussen leden van de organisatie. Volgens de rechter geven die berichten een "ontluisterend en weerzinwekkend" beeld van de manier waarop de criminele groep dacht te kunnen beschikken over leven en dood, met wraak of geld als motief.

Lager dan eis

Het Openbaar Ministerie had veertien jaar cel geëist tegen de Chileense Amsterdammer.

De straf viel lager uit omdat volgens de rechter niet is bewezen dat R. onderdeel was van een bende die handelde in cocaïne. Ook is hij vrijgesproken van wapenbezit. Daarnaast trok de rechter een jaar af van de straf vanwege de lange duur van het proces.

Richard R. zat al een keer een lange gevangenisstraf uit in Duitsland voor drugshandel, meldt NH Nieuws. In 2017 werd hij op verzoek van Nederland in Chili opgepakt en uitgeleverd. Sindsdien zit hij in de Extra Beveiligde Inrichting in Vught.