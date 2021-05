Voortvluchtige Franse oud-militair in Dordogne gearresteerd

In de Franse Dordogne is de oud-militair gearresteerd naar wie de autoriteiten sinds gisteren op zoek waren. Hij raakte zwaargewond bij een vuurgevecht met de veiligheidsdiensten.

Toen de veiligheidsdiensten de man vandaag in de plaats Le Lardin-Saint-Lazare, zo'n 170 kilometer ten oosten van Bordeaux, op het spoor kwamen, opende de oud-militair het vuur. Daarop werd hij "uitgeschakeld", zegt de Franse minister Darmanin van Binnenlandse Zaken.

Sinds gisteren was in de bossen in de Dordogne een klopjacht op de voormalig militair gaande. De man zou zijn ex-partner en haar vriend in de nacht van zaterdag op zondag hebben bedreigd. Toen de politie ter plaatse kwam na een melding van huiselijk geweld, schoot hij op de agenten. Vervolgens vluchtte de man de bossen in.

De inwoners van Le Lardin-Saint-Lazare werd geadviseerd zoveel mogelijk thuis te blijven. Bij de zoektocht naar de voortvluchtige man werden zo'n 300 agenten, politiehonden, helikopters en gepantserde voertuigen ingezet.