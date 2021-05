Wisselvallige Bertens struikelt op Roland Garros in eerste ronde over Hercog

Kiki Bertens - EPA

Kiki Bertens is in de eerste ronde van Roland Garros al naar huis gestuurd. De naar de zeventiende plaats van de wereldranglijst afgezakte Westlandse (twee jaar geleden stond ze nog vierde) boog onnodig voor de 30-jarige Sloveense Polona Hercog (WTA-73): 1-6, 6-3, 4-6. Het is de eerste keer sinds 2015 dat Bertens in de openingsronde blijft steken in Parijs. Vorig jaar reikte de halvefinaliste van 2016 tot de vierde ronde, net als in 2014. De één jaar jongere Bertens keerde dit jaar terug van een achillespeesoperatie die haar lang van de baan hield, maar kende nog weinig succes. Ze won slechts twee wedstrijden (WTA-toernooi in Madrid en tegen China in de Billie Jean King Cup), terwijl er vier verloren gingen. Omdat de fitheid nog te wensen overliet, meldde Bertens zich recentelijk af voor de toernooien in Rome en Belgrado. Pijnvrij Naar eigen zeggen is ze sinds anderhalve week weer helemaal pijnvrij, maar gebrek aan speelritme en vastheid bleek een groter euvel voor Bertens die op 1 mei haar laatste partij afwerkte. De met serveren begonnen Westlandse keek al snel tegen twee breakpoints aan. Die werkte ze weg, maar op de derde werd een afzwaaier haar alsnog fataal.

Polona Hercog - AFP

Het bleek de voorbode te zijn voor een dramatische eerste set, waarin de vaak ver achter de baseline staande Bertens met de lengte van haar slagen worstelde en regelmatig door een dropshot in de luren werd gelegd. Ook beide volgende opslagbeurten gingen verloren, waarna Bertens zowaar een rebreak plaatste. Maar een game later leverde ze met haar twaalfde onnodige fout ook haar vierde opslagbeurt in en daarmee de set. Ommekeer In de tweede set diende zich een ommekeer aan, al verprutste Bertens eerst nog een prachtkans om Hercog direct te breken. De misser leidde tot een korte woedeaanval, die een game later plaatsmaakte voor tevredenheid toen ze ondanks twee breakpoints tegen voor het eerst haar service behield en op 1-1 kwam.

Kiki Bertens - EPA