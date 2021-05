Zeker dertig Gooise jongeren voorgedrongen bij vaccineren

Zeker dertig Gooise jongeren hebben afgelopen week in Naarden voorgedrongen bij het vaccineren. Dat bevestigt de Gooise GGD aan NH Nieuws.

De jongeren konden voordringen doordat ze deden alsof ze tot een medische risicogroep behoorden. Ze maakten zelf een afspraak en toen ze zich op de vaccinatielocatie meldden voor hun prik, deden ze alsof ze hun uitnodigingsbrief van de huisarts vergeten waren.

Vorige week werd al bekend dat ook tientallen studenten deze sluiproute hebben gebruikt om eerder een vaccinatie te krijgen. De Gooise GGD heeft aangekondigd vanaf nu strenger te controleren en mensen zonder brief van de huisarts geen prik te geven.

'Uitgaan van het goede'

Hoewel de medewerkers op de vaccinatielocatie in het Gooi wel argwaan kregen toen er opvallend veel mensen hun brief waren 'vergeten', hebben de bewuste jongeren wel hun vaccin gekregen.

"We hebben het door de vingers gezien, omdat we uitgaan van het goede van de mens. Maar blij zijn we er absoluut niet mee", zegt een GGD-woordvoerder.

"Dat bepaalde mensen met een medisch risico voorrang hebben op een prik is natuurlijk niet voor niets. Die mensen hebben het ook echt snel nodig. De voordringers nemen alleen maar een plekje van een ander in."