Middelbare scholen mogen weer open: 'Vooral mijn vrienden erg gemist'

Een groot deel van de scholen bouwt het de komende week rustig op. "Deze week is een overgangsweek waarin eerst alleen de onderbouw met de hele klas bij elkaar is", zegt afdelingsleider Conny Haukes van VMBO Het Westeraam in Elst tegen Omroep Gelderland . "En we doen wat leuke activiteiten met elkaar. Om te wennen aan elkaar en de drukte op school."

"Ik heb vooral mijn vrienden gemist", zegt een leerling van het Comenius College in Krimpen aan den IJssel tegen de regionale omroep Rijnmond . "Die heb ik de afgelopen tijd niet of nauwelijks gezien. Daarom keek ik er enorm naar uit om naar school te komen."

Veel docenten zijn nog niet gevaccineerd en dus zijn er ook die hun bedenkingen hebben bij de heropening. "Ik snap op zich wel dat de minister deze keuze maakt, maar ik vraag me wel af wat dit gaat opleveren", zegt kunstdocent Koen Loose. "Want los van dat ik het eng vind weer les te geven in een volle klas, is het voor leerlingen ook opnieuw onrust."

Sancties

Met die bedenkingen in het achterhoofd zijn er flink wat scholen die niet helemaal opengaan. Ook niet vanaf volgende week, als de heropening verplicht wordt.

Rector Jan-Mattijs Heijnemeijer van het Mendelcollege in Haarlem nam daarover "een weloverwogen besluit met personeel, leerlingen en ouders". Vanmiddag is hij uitgenodigd voor een gesprek op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

"Ik ben benieuwd", zegt hij tegen NH Nieuws. "Ik ga er met open vizier heen en ga er niet van uit dat er sancties komen. Inmiddels is het toch zichtbaar geworden dat het Mendelcollege echt niet de enige school is in het land die niet volledig opengaat. Ik zal vandaag wel wat horen over in hoeverre wij als bestuurders autonoom zijn."

'Spannend'

Het Maartenscollege in Haren is een van de scholen die sinds vandaag wel weer helemaal open zijn. "Voor het eerst weer, spannend!", zegt wiskundedocent Regina Prins tegen RTV Noord. "We hebben steeds voor halve klassen lesgegeven, nu weer voor een hele."

Volgens Prins is het erg wennen. "De leerlingen zijn heel enthousiast om elkaar weer te zien en dan vergeten ze dat ze ten opzichte van ons als docenten ook anderhalve meter afstand moeten houden. Dat is ingewikkeld." Scholieren hoeven onderling geen afstand te houden.

Een leerling van de school is blij dat hij weer vaker mag komen, maar heeft niet veel tijd om ervan te genieten. "Ik heb nu meteen een toets Engels, gelijk weer beginnen dus."

Testen

Ook op het Comenius College in Krimpen aan den IJssel zijn alle leerlingen weer welkom. "We zijn relatief klein en kunnen het om die reden goed managen. Er is voldoende ruimte om de leerlingen veilig te ontvangen", zegt directeur Mark van Burgel.

Op alle middelbare scholen worden twee keer per week gratis zelftests uitgedeeld voor zowel leerlingen als docenten. Die zijn niet verplicht.

De docenten van het Comenius College vinden het geen probleem om zich regelmatig te testen. "Alle leraren gaan daaraan meedoen, omdat ze heel graag weer les willen geven", zegt Van Burgel. "Dus met testen hebben ze geen problemen."