Giro-revelatie Bouwman: 'Geen aanleiding om nu met vuist op tafel te slaan'

Koen Bouwman kent zijn plek bij Jumbo-Visma, waar hij een gewaardeerde knecht is van kopmannen als Primoz Roglic, Wout van Aert en Steven Kruijswijk. Maar kent de wielrenner zijn eigen krachten wel, na een knappe twaalfde plaats in het eindklassement van de Giro d'Italia? "Ik ben geen wereldtopper", zegt Bouwman, als hij in NOS Langs de Lijn terugblikt op drie bijzondere weken. Bescheiden is hij nog steeds, de inmiddels 27-jarige Bouwman. Bezig aan zijn zesde seizoen bij Jumbo-Visma, in de schaduw van al die grote namen daar. Maar hij is gegroeid, als renner en als persoon. En de ploeg gelooft in Bouwman. Tijdens deze Giro, zelfs nog voor hij echt kwam bovendrijven, werd zijn contract verlengd tot 2024.

Quote Als doel heb ik wel om dat plekje in die Tourselectie een keertje te bemachtigen. Koen Bouwman

Bouwman had geleerd verantwoordelijkheid te nemen. En hij mocht deze ronde ook verantwoordelijkheid nemen, nadat kopman George Bennett op achterstand was geraakt. "Eigenlijk was Tobias Foss degene die toen voor het klassement zou gaan en ik voor een etappezege", bekent Bouwman. Die etappezege kwam er bijna in de negende rit. Op de steile grindstrook op de top van Campo Felice zat hij na een knappe achtervolging op de gedemarreerde Geoffrey Bouchard in pole position voor de mooiste overwinning uit zijn carrière. Tot Egan Bernal als een straaljager voorbij kwam. "Deze rit duurde 400 meter te lang", zei Bouwman achteraf. Bekijk hieronder de terugblik op de Giro 2021:

Terugblik op de Giro 2021: Nederlandse verrassingen en een Colombiaanse winnaar - NOS

Niemand had ervan opgekeken als we Bouwman op die Apennijnse bergtop voor het laatst in de voorste gelederen hadden gezien. Niets bleek minder waar. Hij hielp ploegmaat Foss aan een achtste plaats in het eindklassement. "En zelf reed ik ook meer dan behoorlijk bergop." Bouwman won vier jaar geleden al eens verrassend een etappe in de Dauphiné. Werd Europees en wereldkampioen met Nederland op de gemengde ploegentijdrit. Dus helemaal uit het niets komt hij nu ook weer niet bovendrijven. "Wat ik nu heb laten zien, heb ik nooit eerder gedaan", meent Bouwman. "Voorlopig moet ik met beide voetjes op de grond blijven staan. Wie weet wat voor stapjes ik nog kan maken." Ambities uitgesproken Want ambities heeft Bouwman zeker. Sterker nog, tijdens zijn contractonderhandelingen kwamen ze onlangs nog uitgebreid aan bod.