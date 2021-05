Volleybalsters overklassen Thailand en boeken derde zege in Nations League

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League in het Italiaanse Rimini in hun vierde duel de derde zege behaald. Thailand werd met 3-0 (25-20, 25-9, 25-18) overklast.

In de rommelige eerste set nam de ploeg van Avital Selinger pas laat afstand van de Thaisen, die in drie wedstrijden pas één set hadden gewonnen. Pas vanaf 18-17 drukte Oranje door.

In de tweede set was het klasseverschil wel duidelijk te zien, maar in de derde set was Oranje opnieuw slordig. Thailand liet bovendien verdedigend soms knappe staaltjes zien, kwam zelfs een paar keer een punt voor te staan, maar vanaf 16-16 was de pijp leeg.